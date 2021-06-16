Türkiye – Galler maçı canlı izle! TRT1 Türkiye – Galler maçı canlı izle!
EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Türkiye - Galler maçı için geri sayım başladı. A Milli Takım, İtalya yenilgisinin ardından Galler'le karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye – Galler maçı canlı izle! TRT1 Türkiye – Galler maçı canlı izle! Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye – Galler maçı hangi kanalda?
EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Türkiye - Galler maçı için geri sayım başladı. A Milli Takım, İtalya yenilgisinin ardından Galler'le karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye – Galler maçı canlı izle! TRT1 Türkiye – Galler maçı canlı izle! Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye – Galler maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde…
TÜRKİYE- GALLER MAÇI CANLI İZLE!
TÜRKİYE- GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.
TÜRKİYE- GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye - Galler maçı bugün Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.
GALLER: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Ramsey, Bale, James, Moore