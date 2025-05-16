İlk yarı finalde sahneye çıkan 15 ülkeden 10'u finale yükseldi: Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna. Türkiye Eurovision'a neden katılmıyor?

BASEL'DE BÜYÜK HEYECAN

İsviçre'de kamu yayın kuruluşu SRF televizyonun haberine göre, Basel şehri gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 35 milyon İsviçre Frangı tutarında olacak yarışmanın maliyeti Basel kantonu yönetimi tarafından karşılanacak.

TÜRKİYE EUROVİSİON'A NEDEN KATILMIYOR?

Komşu ülkelerin, siyasi çıkarlarını ön plana alarak oylarını şarkılara göre değil, ülkelere göre verdiği gerekçesiyle, Türkiye yarışmadan çekilmişti. Türkiye, toplamda 34 kez katıldığı yarışmaya 2013 yılından beri katılmıyor.