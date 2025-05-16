Türkiye Eurovision'a en son ne zaman katıldı?

Türkiye Eurovision'a en son ne zaman katıldı?
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13 May 2025 Salı günü başlayan Eurovision 2025 – 17 May 2025 Cumartesi günü sona erecek. 17 Mayıs'taki büyük finalle gelecek senenin ev sahibinin belirlenecek. Peki, Türkiye Eurovision'a en son ne zaman katıldı?

İlk yarı finalde sahneye çıkan 15 ülkeden 10'u finale yükseldi: Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna. Peki, Türkiye Eurovision'a en son ne zaman katıldı?

TÜRKİYE EUROVİSİON'A EN SON NE ZAMAN KATILDI?

Komşu ülkelerin, siyasi çıkarlarını ön plana alarak oylarını şarkılara göre değil, ülkelere göre verdiği gerekçesiyle, Türkiye yarışmadan çekilmişti. Türkiye, toplamda 34 kez katıldığı yarışmaya 2013 yılından beri katılmıyor.

BASEL'DE BÜYÜK HEYECAN

İsviçre'de kamu yayın kuruluşu SRF televizyonun haberine göre, Basel şehri gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 35 milyon İsviçre Frangı tutarında olacak yarışmanın maliyeti Basel kantonu yönetimi tarafından karşılanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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