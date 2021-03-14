Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı!

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. haftanın en iyi golleri paylaşıldı.

Espor Futbol Ligi'nde 17. haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı. Haftanın son bulması ile her zaman olduğu gibi bu haftanın öne çıkan golleri paylaşıldı. Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medyadan paylaşılan bu haftanın en iyi gollerine aşağıdaki gönderi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde güncel puan durumu ise şu şekilde;

Kaynak: Playerbros