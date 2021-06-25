Türkiye Espor Futbol Ligi 3. sezon Şampiyonu Galatasaray Espor!

tefligi 3. sezon şampiyonu Galatasaray Espor oldu. (GSEsports)

FIFA Pro Clubs'ta birçok takımının mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde son hafta karşılaşmaları bugün sona erdi ve Türkiye Espor Futbol Ligi 3. sezonu Şampiyonu Galatasaray Espor oldu.

Galatasaray Espor averaj farkı ile Şampiyon oldu!

İki köklü spor kulübü arasındaki heyecan verici liderlik yarışı son haftaya kadar sürmüştü. Ligin son haftasında Sarı Kırmızılı ekip 75 puana sahipti ve rakibi Trabzonspor'du.

23 Haziran Çarşamba günü oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmış ve Sarı Kırmızılı ekip 76 puan 48 averaj ile lig aşamasını namağlup olarak tamamlamıştı.

Beşiktaş Esports ise Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Bugün (24 Haziran Perşembe) gözler Beşiktaş Esports ve Çaykur Rizespor arasında gerçekleşen mücadeledeydi. Beşiktaş Esports 4-1 kazandı ve 76 puana sahip oldu ancak 47 averaja sahip olduğu için lig aşamasını 2. sırada bitirdi.

Galatasaray Espor'un şampiyonluğu, TEFL resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir video ile kutlandı. Gönderiye göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak, koca sezonun ardından şampiyon olan Galatasaray Espor'u tebrik ederiz!

VPF Türkiye Kupası Final: Beşiktaş Esports - Antalyaspor

TEFL, Beşiktaş Esports ve Antalyaspor arasında gerçekleşecek VPG Türkiye Kupası final mücadelesi saat 23.30'da AsistGaming YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi canlı olarak izlemek istiyorsanız, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros