Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 14. ve 15. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
teb_ligi 14. ve 15. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 14. ve 15. hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu!
Kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izlediğimiz bu hafta tamamlandı. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların sonuçlarına yazımıza buradaki bağlantıya tıklayıp göz atabilirsiniz. İşte Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 14. ve 15. haftada oynanan karşılaşmaların skorları!
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 14. hafta sonuçları
Godzılla Esports 40–35 Steel Tactıcs
Eskişehirspor 38–73 FastPay Wildcats
Antalyaspor 69–44 Digital Athletics
Çamlıca Espor 54–66 Blaze Esports
Galatasaray Esports – Bursaspor (Ertelendi)
Beşiktaş Esports 109–32 Kocaelispor
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 15. hafta sonuçları
Galatasaray Espor – Steel Tactıcs (Ertelendi)
Kocaelispor 45–65 Blaze Esports
Beşiktaş Esports 54–60 Dıgıtal Athletıcs
Bursaspor 67–85 Eskişehirspor
Godzılla Esports 63–67 Çamlıca Espor
Antalyaspor 59–62 FastPay Wildcats
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin 14. ve 15. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını paylaştığı Instagram gönderisi şu şekilde oldu;
Kaynak: Playerbros