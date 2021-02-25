Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 14. ve 15. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!

teb_ligi 14. ve 15. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 14. ve 15. hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu!

Kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izlediğimiz bu hafta tamamlandı. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların sonuçlarına yazımıza buradaki bağlantıya tıklayıp göz atabilirsiniz. İşte Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 14. ve 15. haftada oynanan karşılaşmaların skorları!

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 14. hafta sonuçları

Godzılla Esports 40–35 Steel Tactıcs

Eskişehirspor 38–73 FastPay Wildcats

Antalyaspor 69–44 Digital Athletics

Çamlıca Espor 54–66 Blaze Esports

Galatasaray Esports – Bursaspor (Ertelendi)

Beşiktaş Esports 109–32 Kocaelispor

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 15. hafta sonuçları

Galatasaray Espor – Steel Tactıcs (Ertelendi)

Kocaelispor 45–65 Blaze Esports

Beşiktaş Esports 54–60 Dıgıtal Athletıcs

Bursaspor 67–85 Eskişehirspor

Godzılla Esports 63–67 Çamlıca Espor

Antalyaspor 59–62 FastPay Wildcats

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin 14. ve 15. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını paylaştığı Instagram gönderisi şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros