Türkiye Espor Basketbol Ligi haftanın takımı belli oldu!

teb_ligi 7. hafta karşılaşmaları sonucunda oluşan haftanın en iyi 5'i.

Türkiye Espor Basketbol Ligi haftanın takımı paylaşıldı. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden haftanın takımını VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen lig tam gaz devam ediyor.

Yedinci hafta karşılaşmalarının sonuçlanmasıyla birlikte haftanın takımı belli oldu.

Türkiye Espor Basketbol Ligi Haftanın En İyi 5'i

Alaz Bakkaloğlu – Suppermasive Blaze

Berat Çelik – Bursaspor

Eren Sofu – Suppermasive Blaze

Eren Karaman – Gençlerbirliği

Çağlayan Ayhan – Bursaspor

Heyecan verici lig de 7. haftayı geride bırakıyoruz. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde heyecana sizler de ortak olmak istiyorsanız, takipte kalmayı unutmayın!

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Kaynak: Playerbros