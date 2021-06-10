Türkiye Espor Basketbol Ligi 4. Hafta puan durumu paylaşıldı
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Türkiye Espor Basketbol Ligi 4. Hafta puan durumu paylaşıldı

Türkiye Espor Basketbol Ligi 4. Hafta puan durumu paylaşıldı
Playerbros - Haberler | Gamegar

4. hafta karşılaşmalarının sonuçlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu haberimizde!

Türkiye'nin ilk profesyonel espor basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu belli oldu. Türkiye Espor Basketbol Ligi 4. hafta puan durumu organizasyonun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.

15 takımın yer aldığı ve nefes kesen mücadelelere sahne olan ligi namağlup şekilde sürdüren SuperMassive Blaze Esports haftayı averaj farkı ile liderlik koltuğunda tamamladı. 4. haftanın sonlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde:

Türkiye Espor Basketbol Ligi 4. Hafta Puan Durumu

SuperMassive Blaze Esports | 8

OtherSide Esports | 8

Gençlerbirliği Espor | 7

Beşiktaş Esports | 7

Çamlıca Esports | 6

Regnum Carya Esports | 6

Göztepe Gaming | 6

InterrailTR Espor | 6

Hak3 Esports | 5

Steel Tactics Esports | 6

Trabzonspor Espor | 4

Mod-Z Esports | 2

Bursaspor Espor | 3

Fethiyespor Espor | 4

Kocaelispor Espor | 3

Türkiye Espor Basketbol Ligi resmi Instagram hesabına ulaşmak için  tıklayabilirsiniz. Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara  ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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