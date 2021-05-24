Türkiye Espor Basketbol Ligi 2. Hafta puan durumu belirlendi

İkinci hafta karşılaşmalarının sonuçlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu haberimizde!

Türkiye'nin ilk profesyonel espor basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu belli oldu. Türkiye Espor Basketbol Ligi 2. hafta puan durumu resmi organizasyonun resmi Instagram hesabı üzerinden yayınlandı.

15 takımın yer aldığı ve nefes kesen mücadelelere sahne olan ligde iki maçını da kazanan ekiplerden Blaze Esports haftayı averaj farkı ile liderlik koltuğunda tamamladı. İkinci haftanın sonlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde:

Türkiye Espor Basketbol Ligi 2. Hafta Puan Durumu

Blaze Esports | 4

Beşiktaş Esports | 4

OtherSide Esports | 4

Gençlerbirliği Espor | 4

Regnum Carya Esports | 4

Hak3 Esports | 4

Steel Tactics Esports | 4

Interrailtr Espor | 3

Sakaryaspor Espor | 3

Fethiyespor Espor | 2

Trabzonspor Espor | 2

Çamlıca Espor | 2

Göztepe Gaming | 2

Bursaspor Espor | 2

Kocaelispor Espor | 2

Türkiye Espor Basketbol Ligi resmi Instagram hesabına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros