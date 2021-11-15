Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan hayatını kaybetti
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan hayatını kaybetti.
Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Başrahip Anuşyan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini de yürütüyordu.
Başrahip Anuşyan, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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