Türkiye Engelliler Vakfı'ndan önemli açıklama

01.11.2019 14:27

Vakıf Başkanı Abedan, 2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu yararı statüsüne girerek Tüm engel gruplarını kapsayan ve Türkiye geneline hizmet veren tek sivil toplum kuruluşuyuz. İstanbul Pendikte Engelliler Bakım Merkezi Rehabilitasyon Merkezi, Meslek Eğitim birimleri ve spor kompleksinden oluşan 10.000 m2 lik alan da Türkiye'nin ilk ve tek Engelliler Yaşam Merkezini hizmete açtık. AB Danışma Kurulunda (Ulusal Ajans) Ülkemizdeki tüm Engellileri temsil eden ilk Vakfız. Bu güne kadar profesyonel manada hayata geçirdiğimiz projeleri ve hizmetlerimizi sürdürülebilir bağlamda daha iyi bir zeminde yürütmek ve Ulusal anlamda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için Siyasi Danışman Taner Akkuş'u Vakfımızın Genel Sekreterliği görevine getirdik. Hayırlı uğurlu olsun dedi.

TANER AKKUŞ HAKKINDA?

Türkiye'de ilk olan Nefesten Kimlik Analizi (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü), Öfke İle Sinir Ayrımı (Karabük Safranbolu Kaymakamlığı), Boşanma Öncesi Arabuluculuk (Adalet Bakanlığı), Evlilik Öncesi Eğitim (Ak Parti Kadın Kolları), Morâl Molası (Yalova Çiftlikköy Belediyesi), Empatiye Davet (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Beyin Resetleme (İstanbul SGK Kartal Müdürlüğü) ve son olarak Ülkenin önde gelen ailelerine vefa ziyaretleri yaparak önemli STK'lar arasına giren Ahde Vefa Platformu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Artvin İl Müftülüğü bünyesinde 'Hitabette Modern İletişim' projelerini tamamen gönüllü olarak hayata geçirirdi.Bakanlıklar ve çeşitli kamusal alanlarda çok sayıda plaket ve ödüller aldı.Türkiye'nin önemli ailelerine özel danışmanlık hizmeti, AK Parti ve bazı siyasi partiler ile kamusal alanlarda da moral ve motivasyon içerikli konferans ve seminerler veren Taner Akkuş, Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin Kanaat önderleri buluşması programında "Türkiye'nin en genç kanaat önderi" ünvanını aldı.

Kaynak: Bültenler