Türkiye Diyanet Vakfı ramazan öncesi Malili yoksul ailelerin yüzünü güldürdü
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Türkiye Diyanet Vakfı ramazan öncesi Malili yoksul ailelerin yüzünü güldürdü

Anadolu Ajansı / Mehmet Kaman - Haberler | Güncel
Türkiye Diyanet Vakfı ramazan öncesi Malili yoksul ailelerin yüzünü güldürdü

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde vatandaşların bağışlarıyla hazırlanan yardım kolileri, Mali'de ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde vatandaşların bağışlarıyla hazırlanan yardım kolileri, Mali'de ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Mali'nin Segu, Kulikoro, Bamako, Sikasu ve Kai bölgelerinde zor şartlarda yaşayan Müslümanlara destek olmak amacıyla yurt dışında yardım kampanyası faaliyeti yürütülüyor.

Kampanya kapsamında toplanan bağışlarla hazırlanan yardım kolilerinin bir kısmı, Mali'nin başkenti Bamako'un yaklaşık 285 kilometre kuzeyinde bulunan Segu bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı.

Bölgedeki halk tarafından coşkuyla karşılanan TDV yetkilileri, gıda paketlerini dağıttı. Yetkililer, ramazan boyunca çeşitli bölgelerde yardım faaliyetlerini sürdürecek.

Beş bölgede 2 bin aileye yardım kolisi ulaştırılacak

TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Mali ülke sorumlusu Savaş Eniç, AA muhabirine, "Ramazan programları kapsamında gıda kolisi dağıtımına geldik. Segu kentindeyiz, gıda kolisinde on kilogram pirinç, iki buçuk kilogram fasülye, üç paket makarna, üç kilo şeker, bir kilogram tuz ve beş litre sıvı yağ bulunmaktadır." dedi.

Eniç, "Bağışçılarımızın yardımlarını ramazan boyunca buradaki beş bölgede ihtiyaç sahibi 2 bin aileye ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.

Segu'ya bağlı Djamarabougou ilçesi Belediye Başkanı Adama Sidibi, yaklaşık 10 yıldır savaş ve açlık ve çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye çalıştıkları hatırlatarak, "Yapmış olduğunuz bu yardımlar sayesinde yeterli kazanca sahip olamayan vatandaşlarımız ramazan ayını daha rahat bir şekilde geçirebilecek." dedi.

Uzaklardan, elinden geldiğince yardım etmeye çalışan Türk halkına sevgilerini ileten Sidibi, "Gıda yardımı organizasyonuyla, geliri yetersiz ailelerin yüzleri güldü." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kaman

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