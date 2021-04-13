Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtacak
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Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtacak

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Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan boyunca iftar çadırları kurulamaması nedeniyle ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye iftar paketi dağıtacak.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan boyunca iftar çadırları kurulamaması nedeniyle ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye iftar paketi dağıtacak.

Salgın tedbirleri nedeniyle iftar çadırları kurulamaması üzerine hazırlanan iftar paketleri, TDV gönüllüleri ve din görevlileri tarafından kapı kapı dolaşılarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Bu kapsamda, Ankara Sincan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sincan Şubesi koordinatörlüğünde, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine iftar kumanyaları dağıtıldı.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yılki ramazan faaliyetleri kapsamında, hayırseverlerin desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirterek, "Yurt içi ve yurt dışında hayırseverlerin desteğiyle 60 milyon Türk lirasından fazla yardımı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefledik." dedi.

Ramazanda, 36 ülkede 90 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı ve 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmesini açacaklarını aktaran Çetin, ramazanın bereketini, tüm mazlum ve mağdurlarla yaşayacaklarını söyledi.

"Ramazan dışında da bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz"

Sincan İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Mevlüt Topçu da geleneksel hale gelen iftar çadırlarının Kovid-19 nedeniyle kurulamadığını hatırlatarak, "Ramazan ayı sonuna kadar her gün düzenli olmakla birlikte, toplamda 20 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtmış olacağız." diye konuştu.

Sadece ramazanda değil, diğer aylarda da hayırseverlerin yaptığı yemek bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını aktaran Topçu, "Yetim ve ihtiyaç sahibi ailemize sadece iftar yemeği değil, gıda, hijyen ürünleri, kıyafet, ayakkabı, ayni yardımları ve nakdi yardımları ramazan boyunca ulaştırmış olacağız." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtacak
Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtacak
Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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