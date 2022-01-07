Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 3 ödül birden

İSTANBUL - Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 2022 yılının ilk günlerinde 3 ayrı kurum tarafından ödül ve tebrik plaketi verildi. Ödülleri müze kurucusu Kenan Balcı teslim aldı.

Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne, Türkiye Yerel Basın Birliği Tebrik Ödülü, Uluslararası 351 Dernekler Adına Rumeli Balkan Güçbirliği Federasyonu tebrik plaketi ve Ekovitrin Yılın Starları Balıkçılık Sektörü Onur Ödülü verildi. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde gerçekleştirilen törende, müzenin kurucusu Balıkçı Kenan Balcı ödülleri bizzat aldı.

Tören sonrası bir açıklama yapan Kenan Balcı, denizlerin ve balıkların önemine vurgu yaparak, "Denizlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız ve tükenmeyen madenlerimiz. Herkes maden arıyor ancak denizler en büyük ve tükenmeyen madenlerimiz. Bir hamsi 100 bin adet yumurta yapıyor. Ne kadar verimli olduğunu anlatmak için söylüyorum bunu. Biz yarım asırdır denizlerimizden tutuyoruz bitmiyor satıyoruz bitmiyor. Bu tükenmeyen madenlerimize halkımızın sahip çıkması öğrencilerimizin sahip çıkması gerekiyor. Çok mutluyum ve bahtiyarım. Ağlamak istiyorum. Büyüklerimizin bana denizleri balıkları bir daha hatırlattıkları için çok mutlu ve bahtiyarım" dedi.

(MD- MB-YM-