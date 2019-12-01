Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a Doğu Akdeniz tepkisi: Oldubittilere asla izin vermeyeceğiz

01.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:46

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına tepki gösteren Mısır ve Yunanistan'a Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, iki ülke arasındaki anlaşmanın hukuka uygun olduğunu belirterek, "İki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamaları şu şekilde:

Libya'yla imzalanan anlaşma ile Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarımızın batıdaki sınırlarının bir bölümü belirlenmiştir. Bu, başta uluslararası hukuk içtihatlarını oluşturan mahkeme kararları olmak üzere, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri dahil, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşmadır.

Esasen, tüm taraflar Doğu Akdeniz'de en uzun anakara kıyısına sahip ülke olan Türkiye'nin kıyı projeksiyonunun adalarla kesilmeyeceğinin, iki anakara arasındaki ortay hattın ters tarafında kalan adaların karasuları dışında deniz yetki alanı yaratamayacağının ve deniz yetki alanları hesaplaması yapılırken kıyıların uzunluklarının ve yönlerinin hesaba katıldığının farkındadır. Nitekim, Türkiye bu anlaşmayı imzalamadan önce tarafları hakkaniyet çerçevesinde bir uzlaşı için görüşmelere çağırmıştır ve halen de görüşmelere hazırdır. Ancak, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayalı ve hakkaniyeti temel alan bu yaklaşımı karşısında görüşmelere başlamak yerine sadece tek taraflı adımlar atarak Türkiye'yi suçlamak tercihine gidilmiştir. Bu anlayışın altında örneğin Türkiye'nin anakarasının karşısında küçük bir ada olan Meis'e kendi yüzölçümünün 4 bin katı kadar deniz yetki alanı kazandırmaya çalışan maksimalist ve uzlaşmaz Yunan-Rum tezleri yatmaktadır. Bu anlayış, zamanında Mısır'a 40 bin kilometre kare alan kaybettirmiştir.

Libya'yla imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur.

YUNANİSTAN VE MISIR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına tepki gösteren Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Aynı olayla ilgili Yunan Dışişleri, Türk Büyükelçi Burak Özügergin'i de bakanlığa çağırmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise, Saraj'ın başka ülkelerle anlaşma imzalamasının yasadışı olduğunu savunan açıklamasında muhtıranın ise "bağlayıcılığı olmadığı" değerlendirmesinde bulundu. Halife Hafter komutasındaki güçlerin bağlı olduğu Temsilciler Meclisi de anlaşmayı kabul etmediklerini duyurdu ve UUH'yi "ihanetle" suçladı.