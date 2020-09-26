Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Rodos ve Meis arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacak

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX duyurusu yayınladı. Rodos ve Meis Adası arasında 29 Eylül 2020 tarihinde atış eğitimi yapılacak.

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı geldi. Buna göre; Rodos ve Meis Adası arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacak.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında Cumartesi akşamı yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de Meis Adası ile Rodos arasında kalan bölgede atışlı eğitim tatbikatı yapılacağı belirtildi. 29 Eylül'de gerçekleşecek atışlı eğitim tatbikatı saat sabah saat 05.00'da başlayacak ve saat 13.00'a kadar sürecek.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX; denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.