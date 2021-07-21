Türkiye'den Mali'deki ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı
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Türkiye'den Mali'deki ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı

Türkiye'den Mali'deki ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako'da 97 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye Türkiye'den gönderilen kurban yardımlarını ulaştırdı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako'da 97 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye Türkiye'den gönderilen kurban yardımlarını ulaştırdı.

Derneğin 2021 kurban organizasyonu kapsamında Bamako'da sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'den vekalet verenlerin isimleri de okunarak kurbanlıklar kesiliyor.

Kurban etleri, gönüllü ekipler aracılığıyla 97 bin 500 aileye ulaştırıldı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mali Sorumlusu Hüseyin Akekmek AA muhabirine, Mali'nin dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'den vekaleti alınarak temin edilen büyükbaş hayvanları 2 günde keserek genellikle kırsal kesimdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Akekmek, "Cansuyu olarak burada 15 senedir kurban eti dağıtıyoruz. Her yardım kampanyasında da önemli bir sayıda aileye ulaşıyoruz. Bizlere kurbanlıklarını bağışlayan hayırseverlerden Allah razı olsun. Dünyanın farklı coğrafyalarına bizlere emanet edilen kurbanlıkları ulaştırmak için buradayız." diye konuştu.

Derneklerinin Mali'de su kuyuları açtığını, ramazanda kumanya yardımı yaptığını dile getiren Akekmek, "Müslüman olan bir ülkede su sıkıntısı had safhada. O nedenle insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği suyu sağlıyoruz. Mali Bamako'da 2 yıl boyunca 245 kuyu açtık. İnsanların ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." dedi.

Yardım dağıtılan kişilerden Fatoumata Diarra da yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dernek temsilcilerinin her yıl köylerine gelerek yardımda bulunduğunu aktaran Diarra, "Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimiz bize kurban eti getirdi. 8 nüfuslu bir aileyiz ve burada iş bulmak zor. O nedenle çok fazla et alamıyoruz. Yardımlarından dolayı kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Dernek gönüllüleri gittikleri köylerde çocuklara balon ve bayram şekeri de dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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