Türkiye'den KKTC'ye 765 kişilik yeni cezaevi projesinde sona gelindi

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yapılan protokol ile başkent Lefkoşa'ya bağlı Minareliköy'e inşa edilen 765 kişilik yeni cezaevinde sona gelindi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yapılan protokol ile başkent Lefkoşa'ya bağlı Minareliköy'e inşa edilen 765 kişilik yeni cezaevinde sona gelindi.

Türkiye Adalet Bakanlığı ile KKTC İçişleri Bakanlığı arasında 2016 yılında imzalanan protokol ile başkent Lefkoşa'ya bağlı Minareliköy bölgesinde inşa edilen 765 kişilik yeni cezaevi projesinde sona yaklaşıldı.Türkiye'nin katkıları ile yapılan cezaevi 500 yetişkin erkek, 100 yetişkin kadın, 65 çocuk ve 100 kişilik açık cezaevi şeklinde inşa edilyor. Yapımı 75 milyon TL'ye mal olan cezaevi 30 gün içinde tamamlanması planıyor.

"YENİ CEZAEVİNİ EN KISA SÜREDETESLİM ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yeni cezaevinde incelemelerde bulunan KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren, yeni cezaevindeki çalışamaları beraberindeki bir heyetle yerinde inceledi. Evren, cezaevinin kısa sürede tamamlanarak, faaliyet geçmesi için gerekli talimatların verildiğini ve bir ay içerisinde eksiklerin sonlandırılması yönünde çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren konuya ilişkin açıklamada," Pandemi koşulları altında belli aksamalar yaşanmıştı. Ancak kısa sürede elektrik ve telefon hatları ile trafo kontrollerinin tamamlanarak, en kısa sürede cezaevine geçilecek" dedi. İçişleri Bakanı Evren yeni cezaevinin yapımında başta Türkiye olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek," Türkiye KKTC'ye çağdaş bir cezaevi kazandırdı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı