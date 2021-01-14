Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz SinoVac aşısı gönderdi
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Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz SinoVac aşısı gönderdi

14.01.2021 10:02 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:09

Türkiye, salgının ilk döneminden bu yana yalnızca 829 vaka tespit edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 20 bin SinoVac aşısı gönderdi. Sabah saatlerinde Kıbrıs'a ulaşan aşı ilk olarak riskli gruplara uygulanacak.

Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gönderilen 20 bin SinoVac aşısı Kıbrıslı yetkililere ulaştı. Koronavirüs salgınından bu yana yalnızca 829 vaka tespit edilen Kıbrıs, aşıların sabah saatlerinde ulaştığı bilgisini verdi.

Koronavirüs salgınından bu yana yalnızca 829 vaka tespit edilen Kıbrıs'ta, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 20 bin SinoVac aşısı, ülkeye yerel saatle 05.00 sıralarında Türkiye'ye ait bir ambulans uçak aracılığıyla getirildi.

İLK OLARAK RİSKLİ GRUPLARA UYGULANACAK

Aşıların öncelikli olarak riskli gruplara uygulanacağı bilgisi alınan Kıbrıs'ta, daha önce Başbakan Hamza Ersan Saner, Türkiye'nin KKTC'ye yaklaşık 300 bin SinoVac aşısı göndereceği açıklamasını yapmıştı.

Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz SinoVac aşısı gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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