Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Mısır işbirliğine bir tepki daha: Misakımız Mavi Vatanımızdır Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi sonuna kadar koruyacağız. Misakımız Mavi Vatanımızdır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmak için imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Mavi Vatan'daki her türlü hak ve menfaatin sonuna kadar korunacağı belirtildi.

"MİSAKIMIZ MAVİ VATANIMIZDIR"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." ifadelerine yer verildi.