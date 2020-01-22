Türkiye, demokrasi endeksinde, geçen yıl 167. ülke içinde 110. sırada yer aldı

22.01.2020 18:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:33

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, geçen yılın demokrasi endeksinde Türkiye, 167. ülke içinde 110. sırada yer aldı.



The Economist Dergisi'nin kardeş kuruluşu "The Economist Intelligence Unit" (EIU) tarafından yapılan ve ülkelere 10 üzerinden puanların verildiği araştırmaya göre, Norveç (9,87), İzlanda (9,58), İsveç (9,39), Yeni Zelanda (9,26) ve Finlandiya (9,25) ilk beş sıra içinde yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle