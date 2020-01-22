Türkiye, demokrasi endeksinde, geçen yıl 167. ülke içinde 110. sırada yer aldı
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, geçen yılın demokrasi endeksindeTürkiye, 167. ülke içinde 110. sırada yer aldı.
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, geçen yılın demokrasi endeksinde Türkiye, 167. ülke içinde 110. sırada yer aldı.
The Economist Dergisi'nin kardeş kuruluşu "The Economist Intelligence Unit" (EIU) tarafından yapılan ve ülkelere 10 üzerinden puanların verildiği araştırmaya göre, Norveç (9,87), İzlanda (9,58), İsveç (9,39), Yeni Zelanda (9,26) ve Finlandiya (9,25) ilk beş sıra içinde yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle