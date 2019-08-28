Türkiye'deki Suriyeli girişimcilerin yüzde 72'si savaş bitse bile ülkesine dönmek istemiyor

28.08.2019 09:00

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile birlikte gerçekleştirdiği bir araştırma, Türkiye'de iş yapan Suriyeli girişimcilerin yüzde 72'sinin, savaş bitse dahi Suriye'ye dönmek istemediği sonucunu ortaya koydu.



Girişimciler, bu duruma ana neden olarak Türkiye'deki girişimlerinin başarılı olmasını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle