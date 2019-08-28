Türkiye'deki Suriyeli girişimcilerin yüzde 72'si savaş bitse bile ülkesine dönmek istemiyor
TEPAV'ın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte gerçekleştirdiği bir araştırma, Türkiye'de iş yapan Suriyeli girişimcilerin yüzde 72'sinin, savaş bitse dahi Suriye'ye dönmek istemediği sonucunu ortaya koydu
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile birlikte gerçekleştirdiği bir araştırma, Türkiye'de iş yapan Suriyeli girişimcilerin yüzde 72'sinin, savaş bitse dahi Suriye'ye dönmek istemediği sonucunu ortaya koydu.
Girişimciler, bu duruma ana neden olarak Türkiye'deki girişimlerinin başarılı olmasını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle