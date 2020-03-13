Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Türkiye'de meydana gelen ikinci koronavirüs vakasında hastanın, tespit edilen ilk hastanın yakın çevresinden biri olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasına rastlanıldığını ve ikinci hastanın ilk hastanın yakın çevresinden bir isim olduğunu söyledi. Ayrıntılar geliyor... Haberin Videosu: İkinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı