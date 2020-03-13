Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Türkiye'de meydana gelen ikinci koronavirüs vakasında hastanın, tespit edilen ilk hastanın yakın çevresinden biri olduğu öğrenildi.
13.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasına rastlanıldığını ve ikinci hastanın ilk hastanın yakın çevresinden bir isim olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Haberin Videosu: İkinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı