Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den büyük kurultay açıklaması
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den büyük kurultay açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den büyük kurultay açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Kozlu ilçe kongresine katılmak için Zonguldak'a geldi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Kozlu ilçe kongresine katılmak için Zonguldak'a geldi.

Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Kozlu ilçe kongresine katılmak için Zonguldak'a geldi. Parti binası önünde partililere ve vatandaşlara seslenen başkan Sarıgül, kurultay müjdesini verdi. Sarıgül, Büyük kurultayın Ağustos ayında Ankara'da yapılacağını ifade etti.

"Esnaf Bakanlığının kurulması şart"

İlk olarak Kozlu ilçesinde esnafları gezen Sarıgül vatandaşlara sohbet etti sorunlarını dinledi.

İlçe binası önünde partililerle ve vatandaşlara bir araya araya gelen Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, vatandaşlara seslendi. Türkiye'de çalışanlar ile birlikte 15 Milyon esnaf olduğunu ve bunun için Esnaf Bakanlığının kurulmasının şart olduğunu ifade eden Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Demokrasinin ilk basamağı siyasi partilerin kongreleridir. Siyasi partilerin kongreleri son derece önemlidir. Bugün Karadeniz'in ilk kongresini bu güzel ilçemizde Kozlu'muzda yapıyoruz. Kozlular kimdir Kozlulular mert, yiğit ve misafirperver insanlardır. Buradan hepsine sevgi, saygı hürmetlerimi gönderiyorum. Geldiğimde ilk esnaflarımı gezdim ve biraz sohbet ettik. Mutlaka ve mutlaka Esnaf Bakanlığının kurulmasının şart olduğunu arkadaşlarımda ifade ediyor. Esnaf Bakanlığı Türkiye için son derece önemlidir. 3 Milyonla toplam 15 milyon direk ve endirek esnafımız var o esnaflara baktığınız zaman o dükkanlarda çalışan, komilerimiz, garsonlarımız, ustalarımız, ustabaşılarımızla beraber toplam 15 milyon o nedenle devletimizin ışığı, esnafımızın ışığı hiçbir zaman sönmesin" dedi.

"Büyük Kurultay Ağustos ayında gerçekleştirilecek"

Partisi binasını gezen Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sandık başında açıklamalara bulundu. Sandıkların önemli olduğuna dikkat çeken Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, büyük kurultayın Ağustos ayında Ankara'da yapılacağını açıkladı. İl kongrelerinin Temmuz ayında tamamlanacağını ifade eden Sarıgül, "Demokrasi ve sandık son derece önemlidir. Bugün ilçe başkanımız Kozlu'daki partililerimizin sandığından çıkıyor. İnşallah ileride de bütün Zonguldak'ın ve Kozlu'nun sandığından çıkacak. Demokrasinin ilk göstergesi ilçe kongreleridir. Bugün Türkiye'nin her noktasında Türkiye Değişim Hareketinin ilçe kongreleri süratle yapılmakta Temmuz ayıda inşallah il kongremiz yapılacak ondan sonrada inşallah büyük kurultayımızı Ağustos ayında yaparak kulvara tekrar gireceğiz. Ben inanıyorum ki Kozlu da başlayan demokrasi mücadelesi Türkiye'mize dalga dala yayılacak. Bütün il kongrelerimiz Temmuz ayında bitecek. Ağustos ayında da büyük kurultayımızı Ankara'da gerçekleştireceğiz. Büyük kurultayımızı gerçekleştirdikten sonra seçime girme yetkisini kazanacağız. Ondan sonrada inşallah yapılacak olan il genel seçimlerde Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır. Bütün yurttaşlarımıza partimizin görüşlerini ve düşüncelerini anlatacağız. Ben inanıyorum ki yurttaşlarımızın görüşlerini duydukça partimize olan ilgileri daha da çok artacaktır" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den büyük kurultay açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den büyük kurultay açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den büyük kurultay açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den büyük kurultay açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den büyük kurultay açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den büyük kurultay açıklaması - Haberler
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