'Türkiye'de yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum'
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'Türkiye'de yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum'

'Türkiye'de yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum'
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

Broadway sahnelerinde sergilenen 'İş Adamı', 'Uyanış' ve 'Kan Davası' adlı oyunlarıyla Türk tiyatrosunu dünya arenasında temsil eden yazar Yakup Almelek, kurucusu olduğu Kültüral Performing Arts ile yeni projelere devam ediyor.

Bir Türk öğrencisinin 1960'lı yıllarda ABD'de yüksek öğrenimini yaparken ülkedeki halkın bazı gruplara karşı önyargılı davranışlarını anlatan ve Almelek'in gerçek hayat hikayesinden yola çıkan 'Oda Komşum Richard Wagner' dijitale aktarıldı.

Türkiye'de kendisini mutlu ve şanslı hissettiğini vurgulayan Yakup Almelek "O yıllarda özgürlük vurgusunun yoğun olduğu bir ülkede, böylesi bir ayrımcılık ile karşılaşmak beni derinden etkilemişti. Türkiye tüm etnik kökenlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir toplum. Ben ülkemde olduğum için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Bu topraklar kardeşçe hepimizin. Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımının ortadan kalktığı barış dolu, uygar ve insanca yaşayacağımız bir dünyanın özlemiyle hareket etmeli ve bu idealin gerçekleşmesi için hepimiz mücadele etmeliyiz. Tüm halklar kardeştir" açıklamasında bulundu.

Murat İpek'in yönetip uyarladığı "Oda Komşum Richard Wagner" oyununun tasarımını ve süpervizörlüğünü Yağmur Yağmur üstlendi. 80 dakika süren oyunda Murat İpek, Emre Yetim ve İbrahim Cem Tek rol alıyor. Oyun, yaz aylarında dijital ortamda online olarak yayınlanacak.

Kaynak: Bültenler

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