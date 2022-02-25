"Türkiye'de Vergi Meşruiyeti Dibe Vurdu"

Türkiye'de Şubat ayının son haftasında Vergi Haftası kutlanıyor

Ancak özellikle dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının yüksekliği, sıkça getirilen vergi afları, bazı sektörlere ve şirketlere uygulanan vergi istisnaları, vergi adaleti konusunda ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.

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