"Türkiye'de Vergi Meşruiyeti Dibe Vurdu" - Haberler
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"Türkiye'de Vergi Meşruiyeti Dibe Vurdu"

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'de Şubat ayının son haftasında Vergi Haftası kutlanıyorAncak özellikle dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının yüksekliği, sıkça getirilen vergi afları, bazı sektörlere ve şirketlere uygulanan vergi istisnaları, vergi adaleti konusunda ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.

Türkiye'de Şubat ayının son haftasında Vergi Haftası kutlanıyor

Ancak özellikle dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının yüksekliği, sıkça getirilen vergi afları, bazı sektörlere ve şirketlere uygulanan vergi istisnaları, vergi adaleti konusunda ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.

DailyMotion.com - Güncel

Vergi Haftası, Türkiye, Vergi, Güncel, Haberler

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