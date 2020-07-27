Türkiye'de ne kadar koronavirüs taşıyıcısı var? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk canlı yayınında koronavirüs hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özlü, "17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" dedi. Özlü'nün bu çıkışına sunucu "Ooo" diyerek karşılık verdi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, konuk olduğu CNN Türk canlı yayınında koronavirüs salgınında ne kadar taşıyıcı olduğu konusunda önemli açıklamalar yaptı. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" dedi. Özlü'nün bu çıkışına sunucu "Ooo" diyerek karşılık verdi.

SUNUCU ŞAŞKINA DÖNDÜ

Salgının hala tehlikeli boyutlarda olduğuna dikkat çeken ve bunu rakamlarla ekran başındakilere anlatmaya çalışan Özlü'nün sözleri sunucu Uğur Önver'i de şaşkına çevirdi. Önver, Özlü'nün "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" dediği esnada "Ooo" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

"ŞU DÖNEMDE DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

Kurban bayramının temastan dolayı daha riskli olduğunu belirten Özlü, "Bayramda en iyi yapacağınız şey evde oturmak. Sıcak havada virüsün canlı kalma süresi kısalıyor. Gölgede bile salgın en yüksek boyutlarda devam ediyor. Hepimizin herkesin dikkat etmesi lazım. Virüsle beraber yaşamaya alışmak uzun süreceği gibi görülüyor. Şu an kırılgan bir dönemdeyiz. Şu dönemde dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu.

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