Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü Türkiye'de görülen koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saat verileri açıklanırken dünkü verilerde bin 21 olan entübe hasta sayısının bugün 978'e düştüğü görüldü.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'nin son 24 saate ait koronavirüs verilerini açıkladı. Paylaşılan tabloda entübe durumdaki hasta sayısının 978'e düştüğü belirtildi.

Ülkemizde ilk kez 11 Mart'ta görülen koronavirüs vakasının ardından günlük olarak hayatını kaybeden ve yeni vaka sayısı paylaşılırken güzel haberler de geliyor.

ENTÜBE HASTA SAYISI AZALDI

Bakan Koca'nın paylaştığı 12 Nisan verilerine göre Türkiye'de entübe durumdaki hasta sayısı 978 oldu. Dün açıklanan verilerde ise entübe durumda olan hasta sayısı ise bin 21'di.

"YOĞUN BAKIMA GEÇİŞTE AZALMA EĞİLİMİ SÜRÜYOR"

Sağlık Bakanı ise son 24 saatin verilerini paylaşırken yaşanan iyi gelişmelere dikkat çekip şunları yazdı: "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!"