Türkiye'de hava kış ama o Dubai'de güneşin tadını çıkarıyor! Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'de hava kış ama o Dubai'de güneşin tadını çıkarıyor! Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:

Türkiye'de kış mevsiminin devam ettiği sırada Dubai'de tatilde olan ünlü oyuncu Gülcan Arslan denize girdi. Arslan'ın Dubai'den yaptığı bikinili paylaşım ise beğeni yağmuruna tutuldu.

Muhteşem Yüzyıl Kösem'de aldığı rol nedeniyle çok konuşulan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Gülcan Arslan, Dubai'de tatil yapıyor. Bikiniyle çektirdiği kareleri Instagram hesabından yayınlayan Gülcan Arslan'a beğeni yağdı.

HAYRANLARINDAN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Arslan'ın takipçileri; "Nazar değmesin", "Bu nasıl bir güzellik", "Çok zarif bir paylaşım" ve "Kıskananlar çatlasın" şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu. Oyuncu, düzgün fiziğinin yanı sıra dövmesiyle ilgili mesajlar da aldı.

İşte Arslan'ın paylaştığı o poz:

Türkiye'de hava kış ama o Dubai'de güneşin tadını çıkarıyor! Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz

Haberler.com - Magazin

Gülcan Arslan, Dubai, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title