Türkiye'de hava kış ama o Dubai'de güneşin tadını çıkarıyor! Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz
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Türkiye'de kış mevsiminin devam ettiği sırada Dubai'de tatilde olan ünlü oyuncu Gülcan Arslan denize girdi. Arslan'ın Dubai'den yaptığı bikinili paylaşım ise beğeni yağmuruna tutuldu.
Muhteşem Yüzyıl Kösem'de aldığı rol nedeniyle çok konuşulan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Gülcan Arslan, Dubai'de tatil yapıyor. Bikiniyle çektirdiği kareleri Instagram hesabından yayınlayan Gülcan Arslan'a beğeni yağdı.
HAYRANLARINDAN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR
Arslan'ın takipçileri; "Nazar değmesin", "Bu nasıl bir güzellik", "Çok zarif bir paylaşım" ve "Kıskananlar çatlasın" şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu. Oyuncu, düzgün fiziğinin yanı sıra dövmesiyle ilgili mesajlar da aldı.
İşte Arslan'ın paylaştığı o poz:
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