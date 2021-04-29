Türkiye'de en çok oynanan ücretsiz oyunlar belli oldu
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Türkiye'de en çok oynanan ücretsiz oyunlar belli oldu

Türkiye'de en çok oynanan ücretsiz oyunlar belli oldu
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Türkiye'nin en kapsamlı dijital oyun mağazası olan Oyunfor 2021 yılında en çok tercih edilen oynaması tamamen bedava olan oyunları paylaştı. Listenin en zirve kısmını PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile oyunlarını geride bırakan Garena Free Fire alıyor.

Son zamanlarda Türkiye'deki oyunseverler ile ilgili önemli istatiskikler paylaşan yerli dijital oyun mağazası Oyunfor, 2021 senesinin en çok oynanan online oyunların hangileri olduğunu açıkladı. 1. sırada iyi bir çıkış gerçekleştiren süpriz bir oyun yer alıyor.

2021 senesinin ilk aylarında en çok oynanan bedava çevrimiçi oyunları netlik kazandı. Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye sorumlu satıcısı olan dijital oyun mağazası Oyunfor'un paylaştığı verilere göre 111 Dots Studio tarafından geliştirilen Battle Royal yapımı Garena Free Fire, son ayların en çok oynanan free-to-play oyunu oldu.

Garena tarafından Eylül 2017'de çıkışını gerçekleştiren yapım, 2019 senesinde dünya çapında en çok indirilen oyun konumuna gelmişti. Google Play tarafından "Çığır Açan Oyun" (Best Breakthrough Game) ödülüne uygun görülen Garena Free Fire, Türkiye dahil dünyadaki aktif kullanıcı sayısını gün geçtikçe artırmaya devam etmekte.

2021 SENESİNDE TÜRKİYE'DE EN ÇOK OYNANAN ÜCRETSİZ OYUNLAR

  1. Garena Free Fire
  2. PUBG Mobile
  3. Call of Duty: Mobile
  4. Valorant
  5. Call of Duty: Warzone
  6. LifeAfter
  7. Arena of Valor
  8. Lords Mobile
  9. Mobile Legends
  10. League of Legends
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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