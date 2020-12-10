Türkiye'de Corona Salgınında Yerli Aşı Üretimi Nasıl Yürütülüyor?
10.12.2020 17:46 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:49
Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer Okay, şu anda yerli aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirtti, gönüllü insanlar üzerindeki denemelere bağlı olarak net sonuç almanın mümkün olabileceğini vurguladı.
Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer Okay, şu anda yerli aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirtti, gönüllü insanlar üzerindeki denemelere bağlı olarak net sonuç almanın mümkün olabileceğini vurguladı
Kaynak: DailyMotion.com