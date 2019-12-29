Türkiye'de 2019 nasıl geçti? Sokaktaki vatandaş 2020'den ne bekliyor?

29.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:14

2020 yılı için geri sayım başladı. Türkiye, 2019'da önemli gelişmelere sahne oldu. 31 Mart seçimleri, İstanbul'da seçimin yenilenmesi, ekonomide yaşanan gelişmeler ve Suriye'ye yönelik operasyon akıllarda kalan başlıklardan sadece bir kaçı.



Bu gelişmeler en çok halkı etkiledi. Türkiye halkı zaman zaman seçimler için ses yükseltti, zaman zaman da ekonomik krizden dem vurdu. Euronews.com'da Görüntüle