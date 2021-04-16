Türkiye Camdaki Kız'ı izledi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı "Camdaki Kız", 15 Nisan Perşembe akşamı ikinci bölümü ile ekrana geldi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı "Camdaki Kız", 15 Nisan Perşembe akşamı ikinci bölümü ile ekrana geldi. Dizinin ekrana gelen yeni bölümü de günün en çok izlenen yapımı olarak zirveye oturdu. Kantar Media'nın verilerine göre AB kategorisinde 10.56 reyting, 21.77 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 9.97 reyting 19.25 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapım oldu.

Başarılı oyunculuklarıyla da beğeni toplayan Camdaki Kız, sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Twitter'da #CamdakiKız etiketi Türkiye listesinin ilk sırasında yer aldı. Dizi yayınlandığı süre boyunca da TT'de üst sıralardaydı. Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik ve Feride karakterine hayat veren Nur Sürer'in oyunculuk performanslarından ise övgüyle bahsedildi.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Kaynak: Hürriyet