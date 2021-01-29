Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım

Mevla Kaya, kocası Salih ve 19 yaşındaki sevgilisi Nilüfer ile aynı evde yaşıyor. Genç kadın, Esra Erol'un programında eşi ve sevgilisinin pişkin sözleri karşısında gözyaşlarına boğulunca Erol dahil herkes Mevla'ya maddi manevi destek olacağının sözünü verdi. Mevla'nın "Ne olursa olsun boşanmayacağım" demesi izleyicileri şaşkına çevirdi.

Milyonları ekrana kilitleyen ve ülke gündemine oturan hikaye, Hayriye Uysal'ın Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesi ile başladı.

NİKAHLI EŞİ VE SEVGİLİSİ İLE AYNI EVDE YAŞIYOR

Kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirten anne Esra Erol'dan yardım istedi. Programa bağlanan Salih Kaya ise bu durumu doğruladı. Ayrıca Nilüfer'in sevgilisi olduğunu, nikahlı eşi Mevla Kaya ile birlikte aynı evde yaşadıklarını söyledi.

"BÖYLE SEVDANIN ALLAH BELASINI VERSİN"

32 yaşındaki evli ve 3 çocuklu Salih Kaya'nın "Birbirimize sevdalıyız" sözleri üzerine Esra Erol, "Böyle sevdanın Allah belasını versin" diyerek tepki gösterdi.

'KARDEŞ GİBİYİZ'

Salih Kaya'nın umursamazlığı herkesi şaşkına çevirirken, yayına çıkan sevgilisi Nilüfer Uysal da aynı tavrı sergiledi. Sevgilisinin nikahlı eşi ve 3 çocuk annesi Mevla Kaya ile kardeş gibi olduklarını söyleyen Nilüfer, yasak aşkının arkasında durdu.

YAKMAKLA TEHDİT ETMİŞ

3 çocuğunun hatrına eşi Salih ve sevgilisi ile aynı evde yaşayan Mevla Kaya da canlı yayına çıktı. Eşinin Nilüfer ile evlenebilmek için 'nikahını' vermesini istediğini belirten Mevla, hem onu hem de 3 çocuğunu yakmakla tehdit ettiğini açıkladı.

"SENİ DEĞİL, NİLÜFER'İ İSTİYORUM"

Salih Kaya ise canlı yayında "Ben Nilüfer'i seviyorum, Mevla'yı istemiyorum" diyerek genç kadına büyük bir şok daha yaşattı.

ESRA EROL DAHİL HERKES YARDIM SÖZÜ VERDİ

Duydukları karşısında yıkılan Mevla Kaya, stüdyoyu gözyaşları içinde terk etti. Sakinleştikten sonra yayına dönen Mevla Kaya'ya Esra Erol sahip çıktı. Esra Erol, eşinden ayrılması için her türlü desteği vereceğini ona ve çocuklarına yeni bir hayat kurabileceğini söyledi. Canlı yayına bağlanan bir çok kişi de Mevla'ya maddi destek verme sözü verdi.

"NE OLURSA OLSUN BOŞANMAYACAĞIM"

Türkiye'nin desteğini arkasına alan Mevla Kaya'nın vereceği karar merak konusu oldu. Mevla perşembe akşamı çıktığı canlı yayında aldığı kararla herkesi şaşkına çevirdi. Mevla "Ne olursa olsun eşim Salih'ten boşanmayacağım, nikahımı vermeyeceğim." dedi. Mevla, "Peki o eve dönecek misin" sorusuna ise "Şu an o konuda net bir karar vermedim" sözleriyle yanıt verdi.