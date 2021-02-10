Türkiye bir Türk astronotun uzaya gönderileceğini açıkladı, Rusya'dan teklif gecikmedi: İş birliği yapalım

Rus uzay ajansı Roscosmos, Türk bir astronotun uzaya gönderilmesine ilişkin iş birliği için Türkiye'den yakın gelecekte bir teklif almayı beklediklerini açıkladı. Rus yetkililerin söz konusu teklifi, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini açıklanmasının ardından geldi.

Türkiye'nin uzay misyonu programının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından uluslararası uzay girişimlerinden Türkiye'ye iş birliği teklifleri geliyor.

"UZAY PROJELERİMİZİN GELİŞİMİNE DAİR SOMUT TEKLİFLER ALMAYI BEKLİYORUZ"

Roscosmos'un basın ofisinden Sputnik haber ajansına yapılan açıklamada, "Türk meslektaşlarımız ile daha yakın bir biçimde çalışma olasılıkları bizi her zaman mutlu eder. Yakın gelecekte de onlardan ortak uzay projelerimizin gelişimine dair somut teklifler almayı bekliyoruz. Teklif beklediğimiz söz konusu projelere, uzaya gönderilecek ekibin hazırlanması ve Türk ekibin uzaya gönderilmesinin organize edilmesi de dahildir" denildi.

TEKLİF ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN GELDİ

Roscosmos'un söz konusu açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında seçilecek bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini söylemesini izliyor.

"DİYALOĞUMUZ YENİ BİR SEVİYEYE ÇIKACAK"

Daha sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla yabancı ülkelerden geri dönüşler aldıklarını, Rusya dahil birçok ülke ile bu hususta görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Roscosmos'un basın ofisinden Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkinse Sputnik haber ajansına şu açıklama yapıldı:

"Ülkelerimiz hâlihazırda uzay sektöründe güçlü iş temasları kurmuş durumda. Eskiden beri belirli uzay projelerinin gerçekleştirilmesi üstüne görüşmeler yapmaktayız. Türkiye'nin kendi ulusal uzay ajansının kurulması ile diyaloğumuz yeni bir seviyeye taşınacaktır. Şu anda hükümetlerarası bir çerçeve anlaşmanın hazırlanması üstünden çalışmaktayız. Söz konusu anlaşma, ülkelerimizin uzay alanındaki işbirliğinin başarılı bir biçimde geliştirilmesinin temelini oluşturacaktır."