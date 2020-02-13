Türkiye atıflı reklam filmiyle tepki alan İskandinav Hava Yolları: Mesajımızın arkasındayız

13.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:46

İskandinav hava yolu şirketi SAS Airlines'ın hazırladığı bir reklam filmi, bölgedeki aşırı sağcı grupların hedefi haline geldi. "Gerçekten İskandinav olan nedir?" sorusunun sorulduğu reklamda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere atıfta bulunuluyor.



Gezerek farklı kültürlerden öğrenmenin önemini vurgulayan reklamda, İskandinavya bölgesini tanımlayan çok sayıda kültürel ögenin aslında farklı ülkelerden alındığı belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle