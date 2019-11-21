Türkiye asgari ücretin satın alma gücüne göre Avrupa'da kaçıncı sırada?

21.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:04

Türkiye'de ekonomide son dönemde yaşanan daralma ve dövizdeki dalgalanmaya rağmen brüt asgari ücret euro bazında son 10 yılda yüzde 36 oranında arttı. Avrupa İstatitik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Ocak 2009'da Türkiye'de brüt aylık asgari ücret 310 euro iken Ocak 2019'da 422 Euro'ya kadar çıktı.



10 senede gerçekleşen 112 euroluk artış yüzde 36'ya karşılık geliyor. Euronews.com'da Görüntüle