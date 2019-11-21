Türkiye asgari ücretin satın alma gücüne göre Avrupa'da kaçıncı sırada?
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Türkiye asgari ücretin satın alma gücüne göre Avrupa'da kaçıncı sırada?

Eurostat’ın açıkladığı 2019 yılı ikinci yarısına ait satın alma gücü standardına göre bir çok Avrupa Birliği ülkesini geride bırakan Türkiye, 25 Avrupa ülkesi içinde bu alanda 10. sırada yer aldı.

21.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:04
Türkiye asgari ücretin satın alma gücüne göre Avrupa'da kaçıncı sırada?

'de ekonomide son dönemde yaşanan daralma ve dövizdeki dalgalanmaya rağmen brüt asgari ücret euro bazında son 10 yılda yüzde 36 oranında arttı. İstatitik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Ocak 2009'da Türkiye'de brüt aylık asgari ücret 310 euro iken Ocak 2019'da 422 Euro'ya kadar çıktı.


10 senede gerçekleşen 112 euroluk artış yüzde 36'ya karşılık geliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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