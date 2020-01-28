Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği olağan kongresi yapıldı

28.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:32

Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği'nin, Akyurt ilçesinde gerçekleştirilen genel kurulunda Başkan Cumhur Yıldız, güven tazeledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyette bulunan arı ürünleri paketleyicileri, Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde bulunan Hastürk Gıda'ya toplantı salonunda bir araya geldi.

Genel kurulun da yapıldığı toplantıda, tek liste ile gidilen seçimde Cumhur Yıldız, Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği Başkanlığına yeniden seçildi.

Yıldız, bugüne kadar sektörün kronikleşmiş sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini, bundan sonra da gayretlerinin süreceğini kaydetti.

Genel kurulun ardından yapılan toplantıda, Türk balının üretimi ve kalitesinin artırılması konusunda fikir birliğine varılarak, önümüzdeki aylarda sektörün diğer temsilcileriyle bir araya gelme kararı alındı.

Kaynak: AA