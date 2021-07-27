Türkiye-Angola İşbirliği Anlaşmaları imza töreni (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye-Angola İşbirliği Anlaşmaları imza töreni (2)

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Salonda bulunan katılımcılar İki ülke arasında imzalanan İşbirliği Antlaşmalarının imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile Türkiye-Angola İşbirliği Antlaşmaları imza törenine katıldı.

Salonda bulunan katılımcılar

İki ülke arasında imzalanan İşbirliği Antlaşmalarının imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile Türkiye-Angola İşbirliği Antlaşmaları imza törenine katıldı. (2)

Türkiye-Angola İşbirliği Anlaşmaları imza töreni (2)
Türkiye-Angola İşbirliği Anlaşmaları imza töreni (2)
Türkiye-Angola İşbirliği Anlaşmaları imza töreni (2)
Türkiye-Angola İşbirliği Anlaşmaları imza töreni (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

Erdoğan: '(Angola ile) Ticaret hacmimiz 176 milyon dolar.
Erdoğan: "(Angola ile) Ticaret hacmimiz 176 milyon dolar.
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: 'İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha...
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha...
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: '(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı...
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Buse Varol Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye-Angola İşbirliği Anlaşmaları imza töreni (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 19:05:28. #1.15#

title