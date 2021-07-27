Türkiye-Angola İşbirliği Anlaşmaları imza töreni (2)
Salonda bulunan katılımcılar İki ülke arasında imzalanan İşbirliği Antlaşmalarının imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile Türkiye-Angola İşbirliği Antlaşmaları imza törenine katıldı.
Salonda bulunan katılımcılar
İki ülke arasında imzalanan İşbirliği Antlaşmalarının imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile Türkiye-Angola İşbirliği Antlaşmaları imza törenine katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren