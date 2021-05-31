Türkiye A Milli Futbol Takımına özel şarkısı "Hadi Gel Coşalım" yayınlandı
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Türkiye A Milli Futbol Takımına özel şarkısı "Hadi Gel Coşalım" yayınlandı

Türkiye A Milli Futbol Takımına özel şarkısı 'Hadi Gel Coşalım' yayınlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

'Ali471' olarak bilinen rap müziğin başarılı temsilcilerinden Ali Talha Güneş'in, EURO 2021'de yer alacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımına özel şarkısı "Hadi Gel Coşalım" yayınlandı.

Yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren ve başarılı işlere imza atarak dikkatleri üzerine çeken Ali471, daha önce yayınladığı popüler şarkısı 'Hadi Gel Gezelim'i Türkiye A Milli Futbol Takımına UEFA EURO 2021 sürecinde destek vermek amacıyla 'Hadi Gel Coşalım' olarak yeniden düzenleyerek seslendirdi.

ŞARKIYA A MİLLİ FUTBOL TAKIMINDAN TAM DESTEK!

Mesut Özil, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, İrfan Kahveci, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ile Avrupa liglerinde oynayan Türk futbolcular Koray Günter, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Hakan Calhanoglu ve Burak Yilmaz sosyal medya hesaplarından şarkıyı paylaşarak başarılı sanatçıya destek oldu.

Şarkıya çok inandığını dile getiren Ali471, "Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde Şenol Güneş önderliğindeki milli takımımız ile göğsümüz kabarıyor. Yüreğimiz A Milli Takımımızla atıyor, gururluyuz. İnanıyorum ki EURO 2021'de bu şarkı milli takımımıza şans getirecektir." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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