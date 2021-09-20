Turkish Cargo mavi yengeçlerin yolculuğunu anlatacak - Haberler
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Turkish Cargo mavi yengeçlerin yolculuğunu anlatacak

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Turkish Cargo mavi yengeçlerin yolculuğunu anlatacak

Turkish Cargo mavi yengeçlerin yolculuğunu filmle anlatacak.

Turkish Cargo mavi yengeçlerin yolculuğunu filmle anlatacak.

Türk Hava Yollarının (THY) Twitter hesabından yapılan ve filmin fragmanının yer aldığı videolu paylaşımda, "Turkish Cargo ülkemizin emeğini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Sudi Su Ürünleri ile iş ortaklığımızın hikayesini ve mavi yengeçlerin yolcuğunu izleyeceğiniz filmimiz çok yakında sizlerle." denildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Turkish Cargo mavi yengeçlerin yolculuğunu anlatacak - Haberler
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