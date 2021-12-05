Türkeli'den ayrılmak isteyen Çayağzı'nın talebi mecliste oylanacak

SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nin Türkeli'den ayrılıp, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebiyle ilgili yapılan halk oylamasında, ikinci kez sandıktan 'evet' oyu çıkan mahallenin bu talebi, Sinop İl Genel Meclisinde oylanacak.

24 Ekim 2021 tarihinde yapılan halk oylaması sonucu sandıktan 'evet' diyerek Çatalzeytin ilçesine bağlanmak isteyen Türkeli'nin Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi sakinlerinin bu talebi, Sinop İl Genel Meclisince Aralık ayı gündeminde yer alacak.

İkinci kez Sinop İl Genel Meclisi gündeminde yer alacak Çayağzı Mahallesi'nin Türkeli'den ayrılıp, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebi, 6 Aralık Pazartesi günü Aralık ayı gündeminde görüşülerek, mecliste oylanacak. Meclisin, konunun araştırılması için komisyona havale ederek komisyon oluşturup, komisyon kararınca mecliste oylama yetkisi de bulunuyor. - SİNOP

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