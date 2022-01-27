Turkcell salla kazan hangi gün? Turkcell salla kazan neden yok? Turkcell salla kazan nasıl yapılır? Turkcell salla kazan neden olmuyor?

Turkcell salla kazan nasıl yapılır sorusu yeni Turkcell operatörüne geçen veya daha önce salla kazan etkinliğine katılmamış Turkcell kullanıcıları tarafından araştırılmakta. Turkcell'in kullanıcılarını ücretsiz olarak sunduğu salla kazan etkinliği ile Turkcell kullanıcıları internet, dakika, SMS gibi hediyeler kazanabiliyor. Peki, Turkcell salla kazan hangi gün? Turkcell salla kazan neden yok? Turkcell salla kazan nasıl yapılır? Salla kazan ücretli mi, ücretsiz mi? Turkcell salla kazan neden olmuyor? Ayrıntılar haberimizde...

TURKCELL SALLA KAZAN HANGİ GÜN?

Salla Kazan'da hediye alma hakkınız 29 Eylül 2021'den itibaren her Çarşamba günü yenilenir. Haftalık hediyenizi Salı günü 22:00'a kadar kullanabilirsiniz. Salı 22:00-23:59 arasında kullanılan haklar için Çarşamba ile başlayan yeni haftaya göre teklif sunulmaktadır.

TURKCELL SALLA KAZAN NEDEN YOK?

Kampanyadan Turkcell Bireysel ve Kurumsal, Faturalı ve Hazır Kart, aktif, ses ve data(Superbox aboneleri hariç) aboneleri yararlanabilir. Borç kapama ve taksitlendirme olan hatlar aktif ise katılabilir. Kampanyaya birden fazla hattınızla katılabilirsiniz. Eğer haftalık hakkınızı kullandıysanız bir sonraki haftanın Çarşamba gününü beklemelisiniz. Salla kazan haftalık hakkınızı kullandıysanız uygulama her kullanıcıya haftada tek hak vermekte ve uygulamaya giriş yaptığınızda haftalık hakkınız yenilenene kadar salla kazan etkinlik logosu yer almamaktadır. Turkcell tarafından özel günlere özel ekstra özel haklar kullanıcılara zaman zaman verilebilmektedir.

TURKCELL SALLA KAZAN NASIL YAPILIR?

Dijital Operatör Uygulaması'nda Salla Kazan ekranında telefonunuzu sallayarak kampanyaya katılabilirsiniz. Telefonunuzun hareket algılama özelliği yoksa ilgili ekrandaki butona basarak kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanya dahilinde her hafta hediye kazanma şansınız bulunmaktadır. Her haftanın hediyesi için yukarıda anlatılan işlemi tekrarlamanız gerekmektedir.

TURKCELL SALLA KAZAN ÜCRETLİ Mİ?

Turkcell salla kazan etkinliğine katılım ücretsizdir.

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