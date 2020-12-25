Turkcell Pasaj nedir, ne işe yarar? Turkcell pasaj indirimleri neler? Turkcell Pasaj nasıl kullanılır?
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Turkcell Pasaj nedir, ne işe yarar? Turkcell pasaj indirimleri neler? Turkcell Pasaj nasıl kullanılır?

25.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:34
Turkcell Pasaj nedir, ne işe yarar? Turkcell pasaj indirimleri neler? Turkcell Pasaj nasıl kullanılır?

Türkiye'de yer alan operatörlerden biri olan Turkcell, "Turkcell Pasaj" ile e-ticaret dünyasına girdi. Turkcell operatör kullanıcıları ise Turkcell Pasaj nedir, ne işe yarar? Turkcell pasaj indirimleri neler? sorularına yanıt aradı.

Turkcell, tüketici elektroniği alanında hızla büyüyen e-ticaret pazarında "Turkcell Pasaj" isimli elektronik pazar yeri platformuyla yerini aldı. Zamanla, özel satıcılarında başvurabileceği bir sistem olacak olan Turkcell pasaj nedir, nasıl kullanılır?

TURKCELL PASAJ NEDİR?

Turkcell Pasaj'da akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri olmak üzere binlerce çeşit elektronik ürün alternatif ödeme yöntemleriyle, hızlı teslimat/ aynı gün teslimat seçenekleriyle ve tabi ki Turkcell güvencesiyle müşterilere sunuluyor.

Siz de https://www.turkcell.com.tr/pasaj? adresine girerek yeni tasarımlı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Turkcell müşterileri isterlerse de diğer güvenli satıcıların ürünlerinden teknolojik alışveriş yapabilecekler.

Turkcell Pasaj yakın zamanda da Dijital Operatör uygulamasında da olacak.

TURKCELL PASAJ NE İŞE YARAR?

Turkcell'in açıklamasına göre, şirket, son dönemde müşterilerinin artan online alışveriş taleplerine güvenli ve kolay bir çözüm sunmak için "Turkcell Pasaj" adında yeni bir teknolojik pazar yeri açtı.

Turkcell Pasaj'da, hem dünyaca ünlü elektronik markalarının hem de Türkiye'nin önde gelen tedarikçilerinin ürünleri bulunuyor. Turkcell Pasaj'da yapay zeka altyapısıyla müşteriye özel kişiselleştirilmiş teklifler de yer alıyor.

Tüm operatör müşterilerinin de yararlanabileceği Turkcell Pasaj'da herkese uygun indirim seçenekleri sunuluyor. Müşteriler yakın zamanda bu platform üzerinden satın aldıkları ürünleri Türkiye genelindeki 1.300 Turkcell mağazasından da teslim alabilecek. Bu sayede gerçek online/offline alışveriş deneyimi birarada sunulacak.

Turkcell Pasaj'da alışveriş yapanlara bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlanıyor. Platformdaki tüm ürünlerde ortalama kargoya verilme süresi ise 1 iş günü.

TURKCELL PASAJ NASIL KULLANILIR?

Hesabınızla giriş yaptıktan sonra dilediğiniz ürünü sepete ekleyerek satın alabilirsiniz. Size özel teklifler de mobil uygulama da yer alıyor.

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