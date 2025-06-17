Türkçede hangi hayvanın adının geçtiği geçtiği daha fazla atasözü vardır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Türkçede hangi hayvanın adının geçtiği geçtiği daha fazla atasözü vardır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

TÜRKÇEDE HANGİHAYVANIN ADININ GEÇTİĞİ DAHA FAZLA ATASÖZÜ VARDIR?

A: Kedi

B: Eşek

C: Tavuk

D: Horoz

Cevap : B