Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İGÜN-TÖMER SEVİYE BELİRLEME SINAVI DUYURUSU!
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Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İGÜN-TÖMER SEVİYE BELİRLEME SINAVI DUYURUSU!

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İGÜN-TÖMER SEVİYE BELİRLEME SINAVI DUYURUSU!
Habermetre - Haberler | Toplum

2021-2022 Öğretim Yılı İstanbul Gedik Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarına başvuru şartları kabul edilen/kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci ve adaylar için Türkçe Yeterlilik Sınav tarihleri için tıklayınız.

2021-2022 Öğretim Yılı İstanbul Gedik Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarına başvuru şartları kabul edilen/kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci ve adaylar için Türkçe Yeterlilik Sınav tarihleri için tıklayınız

Kaynak: Habermetre

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Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İGÜN-TÖMER SEVİYE BELİRLEME SINAVI DUYURUSU! - Haberler
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