Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İGÜN-TÖMER SEVİYE BELİRLEME SINAVI DUYURUSU!

2021-2022 Öğretim Yılı İstanbul Gedik Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarına başvuru şartları kabul edilen/kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci ve adaylar için Türkçe Yeterlilik Sınav tarihleri için tıklayınız.