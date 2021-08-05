Türkay Dereli kimdir? Türkay Dereli kaç yaşında, nereli? Türkay Dereli biyografisi!

Türk akademisyen. 23 Eylül 2020 tarihinden bu yana Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) rektörü olarak görev yapmakta. İskenderun Teknik Üniversitesi'nin eski / kurucu rektörü olan Türkay Dereli kimdir? Türkay Dereli kaç yaşında, nereli? Türkay Dereli mesleği nedir? Türkay Dereli hayatı ve biyografisi nedir?

2014-2015 yılları arasında TOBB Gaziantep Akademik Danışmanlığı vazifesini yürütmüştür. ISI - WEB OF SCIENCE verilerine göre, alanında en çok yayın (SCI/SSCI endekslerinde taranan) yapan akademisyenler arasında yer almıştır. 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Bilim Ödülü'ne layık görülen ve alanındaki SCI endeksli 4 adet derginin yardımcı/alan editörlüğünü yapmaktadır. Peki, Türkay Dereli kimdir? Türkay Dereli kaç yaşında, nereli? Türkay Dereli mesleği nedir? Türkay Dereli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TÜRKAY DERELİ KİMDİR?

Türkay Dereli, (1968) Türk akademisyen. 23 Eylül 2020 tarihinden bu yana Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) rektörü olarak görev yapmakta. İskenderun Teknik Üniversitesi'nin eski/ kurucu rektörü.

1968 yılında Denizli'de dünyaya gelen Dereli, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. 1998 yılında Doktora derecesini aldıktan sonra Gaziantep Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında "Doçent" unvanını alan Türkay Dereli, 2007 yılında aynı üniversitede Profesörlük kadrosuna atandı.

08.09.2015 tarihinde İskenderun Teknik Üniversitesi'ne kurucu rektör olarak atandı ve 2020 yılının Eylül ayına kadar görevini sürdürdü. 23 Eylül 2020 günü Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

AKADEMİK BAŞARILARI

Akademik hayatında Yönetim Bilişim Sistemleri, Süreç Yönetimi, Sistem Tasarımı ve Sibernetik, Yatırım Planlama, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Transferi, Hizmet Yönetimi, Marka Yönetimi, İnovasyon ve Girişimcilik vb konulara odaklanmıştır.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) gibi meslek kuruluşlarının yanı sıra; çeşitli derneklerde görev alan Dereli, Türkiye'deki ilk yenilik merkezi, bilişim laboratuvarı ve hızlı prototipleme laboratuvarlarından birinin Gaziantep'te kurulmasında çalıştı.

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde uygulanan "İntörn Mühendislik Eğitimi" uygulamasının modellenmesinde ve yürütülmesinde çalıştı. 2011 yılından bu yana TÜBİTAK ARDEB MAG (Mühendislik Araştırma Grubu) Danışma/Grup Yürütme Komitesi üyesi olarak çalışmaktadır. Üniversite-Sanayi İşbirliği'ne yapmış olduğu katkılar nedeniyle Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından hizmet ödülü verilmiştir.

2014-2015 yılları arasında TOBB Gaziantep Akademik Danışmanlığı vazifesini yürütmüştür. ISI - WEB OF SCIENCE verilerine göre, alanında en çok yayın (SCI/SSCI endekslerinde taranan) yapan akademisyenler arasında yer almıştır. 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Bilim Ödülü'ne layık görülen ve alanındaki SCI endeksli 4 adet derginin yardımcı/alan editörlüğünü yapmaktadır.