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TÜRKAV Kızılcahamam Şubesi istişare toplantısı düzenledi

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TÜRKAV Kızılcahamam Şubesi istişare toplantısı düzenledi

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı( TÜRKAV) Kızılcahamam Şubesi üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı( TÜRKAV) Kızılcahamam Şubesi üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.

TÜRKAV Kızılcahamam Şubesi üyelerinin katılımıyla kahvaltılı istişare toplantısı düzenledi. Toplantıdan önce Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaret edilip dualar edildi. Toplantıya TÜRKAV Kızılcahamam Şubesi Başkanı Sinan Muslu ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Genel Başkan Ebubekir Korkmaz, Genel Başkan Yardımcıları Hilal Ceylan, Sayın Erkan Yılmaz, Sayın Zeki Toptaş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen ve üyeler katıldı. - ANKARA

TÜRKAV Kızılcahamam Şubesi istişare toplantısı düzenledi

TÜRKAV Kızılcahamam Şubesi istişare toplantısı düzenledi

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Haber: TÜRKAV Kızılcahamam Şubesi istişare toplantısı düzenledi - Haberler
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