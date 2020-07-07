Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
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Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi

Türk sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray, yıllardır sır gibi sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer ile fotoğrafını paylaşarak "Kardeşi gibisi yok" dedi.

07.07.2020 08:52 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:13

Özel hayatını yıllardır basından uzak yaşayan Türkan Şoray, yıllar sonra kural bozdu. Şoray, kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşi Figen Çevik Gezer ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak hayranlarıyla tanıştırdı.

"KARDEŞ GİBİSİ YOK"

Türkan Şoray, Nazan Şoray'ın dışında bir kardeşi daha olduğunu önceki gün Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Şarkıcı olan Nazan Şoray'dan küçük bir de Figen adında kız kardeşi olan Türkan Şoray, pandemi nedeniyle görüşemediği kardeşleriyle bol bol hasret giderdi. O buluşma anını da sosyal medya hesabından yayımlayan Türkan Şoray, "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" ifadelerini kullandı. Şoray kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.

Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Haber Yorumları (2)
SÜMBÜLLÜ: Dişleri niye bembayaz bunların benim hepsi.sökülüp takma damak takıldı
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
REW: 150-200bine yapıyorlar . . ;)
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