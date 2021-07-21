Türkan Şoray yıllar sonra dönüyor
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Türkan Şoray yıllar sonra dönüyor

Türkan Şoray yıllar sonra dönüyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, 11 yıl aradan sonra televizyon programı yapmak için teklif aldı. 75 yaşındaki usta isim, yayında oyuncular, şarkıcılar ve iş dünyasından isimleri ağırlayarak yaşam üzerine sohbetler yapacak.

Akşam'dan Erçin Dağ Eysen'in haberine göre; Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray, yapımcıların gözdesi oldu. Şoray, televizyon programı yapması için teklif aldı. 11 yıl önce kendi sinema kariyerinin konuşulduğu 'Sinema Benim Aşkım' adlı televizyon programı yapan usta oyuncunun, yıllar sonra gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Bir sigorta şirketinin ana sponsorluğunda ekrana gelecek olan programda Şoray, oyuncular, şarkıcılar ve iş dünyasını ağırlayacak. Teklifi kabul etmesi halinde sanatçı, konuklarıyla hoş bir sohbete imza atacak. Televizyon programının yeni yayın döneminde ekrana gelmesi planlanıyor.

EGE'DE TATİL MOLASI

Türkan Şoray, program öncesi tatil rotasını da çizdi. Usta isim her yıl olduğu gibi bu sezon da ailesiyle birlikte mavi yolculuğa çıkacak. Kızı Yağmur Ünal ve kız kardeşi Nazan Şoray ile 20 gün tekne kiralayacak olan Türkan Şoray, Selimiye, Datça ve Göcek koylarında gözlerden uzak denizin ve güneşin keyfini sürecek.

Türkan Şoray yıllar sonra dönüyor

Kaynak: Snob Magazin

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